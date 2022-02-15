شكرا لقرائتكم خبر عن مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس -في بيان صحفي- أن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد الدينية اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، خصوصًا في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا لشروحات مزورة حول أسطورة الهيكل.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع بشكل شبه يومي، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.