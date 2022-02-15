شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إصابة ضابط وثلاثة جنود جراء انفجار عبوة ناسفة فى ديالى شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بإصابة ضابط وثلاثة جنود؛ إثر انفجار عبوة ناسفة في دورية بمحافظة ديالى شرقي العاصمة بغداد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر - لم تسمه - القول: إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية عسكرية في منطقة (الخلاوية) بناحية (قره تبة) التابعة لمحافظة ديالى، نجم عنها إصابة ضابط برتبة ملازم وثلاثة جنود آخرين".

وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن - سابقا - عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من المحافظة ذاتها.