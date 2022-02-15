شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة‬⁩: تسجيل 1982 إصابة جديدة و3372 حالة تعافي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1982 إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 3372 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة إلى 1010 حالات.

وأوصت بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل: ارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة، ولكن لا يمنعها، خاصة أن الجائحة ما زالت قائمة.

ونصحت االجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي: