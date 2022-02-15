شركة نينتندو تطلق Switch Sports الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تطلق شركة نينتندو لعبة Switch Sports الجديدة في نهاية أبريل (نيسان) المقبل.



وأوضحت الشركة اليابانية أن اللعبة تضم العديد من أنواع الرياضات مثل التنس، والبولينغ، وكرة القدم، وكرة الريشة ،والكرة الطائرة، ولعبة الشامبارا للقتال بالسيف، ويكون التحكم فيها بوحدات Joycon، بأرجحة اليدين أو تثبيت وحدات التحكم في حافظة على الساق لنقل حركات المستخدم إلى شخصيات اللعبة.

ويمكن اللعب محلياً مع عدة لاعبين على جهاز ألعاب واحد أو مشاركة لاعبين من جميع أنحاء العالم عن طريق الإنترنت، شرط الاشتراك في الخدمة المدفوعة نينتندو Switch Online.

إصدارات وإضافات وتحديثات جديدة

وإلى جانب Switch Sports أعلنت الشركة طرح إصدارات وإضافات وتحديثات جديدة للألعاب الأخرى، مثل لعبة "Mario Strikers Battle League" بدءاً من 10 يونيو (حزيران).

وأشارت نينتندو إلى إضافة 48 مساراً جديداً يمكن تنزيلها من "Mario Kart 8 Deluxe" بدءاً من 28 مارس (آذار) المقبل.

وأعلنت أيضاً طرح لعبة "No Man's Sky" على جهاز الألعاب Switch بعد حوالي 5 أعوام من إطلاقها على الحواسيب المكتبية وأجهزة الألعاب مايكروسوفت إكس بوكس وسوني بلاي ستيشن، ومن المقرر طرحها في الصيف 2022 المقبل.

كما أعلنت الشركة طرح ألعاب "Xenoblade Chronicles 3"، و"Fire Emblem"، و"Fire Emblem Warriors: Three Hopes" في نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وإعادة إطلاق الجزء الأول والثاني من لعبة "Advance Wars" في 8 أبريل(نيسان) المقبل.