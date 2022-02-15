لوحة مفاتيح ميكانيكية من شركة "كورسير"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "كورسير" عن إطلاق لوحة المفاتيح K70 RGB Pro الميكانيكية الجديدة لعشاق الألعاب.



وأوضحت الشركة الأمريكية أنه تتوفر أمام عشاق الألعاب إمكانية اختيار أزرار Cherry MX فائقة الجودة وبعمر افتراضي يصل إلى 100 مليون نقرة في إصدارات متنوعة بدءا من الموديل MX RGB Red مع ضغط المفاتيح الخطي وحتى الإصدار MX RGB Speed Silver الخطي مع سرعة استجابة سريعة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للوحة المفاتيح الجديدة على أغطية أزرار PBT Double Shot فائقة الجودة، والتي تدوم لفترة طويلة حتى مع الاستخدام الشاق في بيئات الألعاب المعتادة، بينما تعمل إضاءة RGB على إشاعة أجواء مناسبة للألعاب.

وأشارت كورسير إلى أن مسند راحة اليد الجديد يأتي بتصميم أكثر سُمكا من الموديل K70 RGB MK.2، ويتم تركيبه بسهولة على لوحة المفاتيح بفضل وسائل التثبيت المغناطيسية، ويعمل السطح المستوي والمصمم حديثا على ضمان استعمال لوحة المفاتيح بشكل أكثر راحة.

وتتناسب لوحة المفاتيح K70 RGB Pro مع الاستعمال الاحترافي للألعاب الإلكترونية بفضل مفتاح دوار مخصص، والذي يمكن استعماله لتفعيل الإضاءة الخلفية أو تنشيط وحدات الماكرو بسرعة، بالإضافة إلى كابل USB-C مع غلاف من النسيج وتقنية "Axon" ووظيفة التمرير الكامل لمفتاح Full N.

ويتيح برنامج كورسير iCue لعشاق الألعاب إمكانية مواءمة الإضاءة الخلفية RGB في بعض الأزرار ومزامنتها مع بقية إعدادات iCue، ويمكن برمجة كل زر تقريبا في برنامج iCue أو عن طريق تسجيل الماكرو المدمج، علاوة على أنه يمكن تخزين ما يصل إلى 50 بروفايل على لوحة المفاتيح كورسير K70 RGB Pro الجديدة.