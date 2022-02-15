تقرير: مكالمات "فيس تايم" ستعتمد على شخصيات Memojis في الميتافيرس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير نشرته شبكة بلومبرغ الإخبارية إمكانية اعتماد مكالمات الفيديو في "فيس تايم" على الوجوه التعبيرية المجسمة Memojis وميزة SharePlay لمشاركة مشاهدة المحتوى، وذلك داخل نظارات أبل الذكية للواقع المختلط.



وبحسب المحلل، مارك غورمان في شبكة بلومبرغ، المتخصص في تسريب أخبار دقيقة عن مشاريع أبل المستقبلية، فإن محادثات "فيس تايم" في الميتافيرس ستتحول إلى قاعة اجتماعات كبيرة تضم عشرات المشاركين في المحادثات، بحيث لن يظهروا بوجوههم الحقيقية، وإنما ستظهر شخصيات ثلاثية الأبعاد "3D" مجسمة لشخصياتهم.

وعن مدى دقة تعبيرات الوجوه، أكد غورمان، أن نظارات أبل الجديدة ستكون مزودة بعدة مستشعرات عالية الدقة لرصد حركة الوجوه في الوقت الفعلي، بحيث تعبر الشخصيات المجسمة الرقمية عن تعبيرات المستخدمين ومشاعرهم.

وأشار غورمان إلى أنه سيكون هناك اعتماد كبير على ميزة SharePlay لمشاركة عرض المحتوى داخل الميتافيرس مع نظارات أبل، وسيتمكن المستخدمون من مشاهدة الفيديوهات ومختلف أنواع المحتوى في نفس الوقت وكأنهم فعلاً في مكان واحد، كما سيسمح لمستخدمي سماعات أبل بتجربة الموسيقى والأفلام والألعاب معاً.

وألمح الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك إلى اتجاه الشركة للتوسع في تطوير تقنيات وتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط، دون التصريح باقتراب إعلان الشركة عن نظارتها الذكية الأولى.

وبالرغم من اقتراب مشروع سماعات أبل للواقع المختلط، إلا أن غورمان يعتقد بوجود مشاكل في التطوير تمر بها الشركة حالياً، ومن المرجح تأخير إعلان الجهاز حتى مؤتمر أبل العالمي للمطورينن WWDC 2023.

وعلى الرغم من محاولة أبل لإخفاء آثار خطواتها في عالم الميتافيرس، فإن كثيراً من المؤشرات توضح قرب دخولها إلى غمار المنافسة في هذا السوق الجديد.