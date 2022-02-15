تحديثات جديدة من شركة أبل لـ "آيفون" وماك وآيباد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "أبل" تحديثات جديدة للعديد من موديلات الهاتف الذكي آيفون والحاسوب اللوحي آيباد وأجهزة الماك.



وأوضحت أبل الأمريكية أن التحديثات الجديدة تعمل على إصلاح الثغرات الأمنية، التي قد تشكل خطورة عند زيارة مواقع الإنترنت المشبوهة أو المزيفة.

وأشارت بعض التقارير إلى استغلال القراصنة لهذه الثغرات الأمنية بالفعل.

أضافت أبل أن التحديثات الجديدة تعمل على سد الثغرات الأمنية في الهاتف الذكي آيفون بدءا من الإصدار 6s وجميع موديلات الحاسوب اللوحي آيباد برو والموديل آيباد آير بدءا من الجيل الثاني، وإصدار آيباد بدءا من الجيل الخامس، وجهاز آيباد ميني بدءا من الجيل الرابع وكذلك أجهزة آيبود تاتش بدءا من الجيل السابع.

وسيتم تحديث نظام التشغيل إلى "آي أو إس 15.3.1" أو "آيباد أو إس 15.3.1" وسيتم تحديث أجهزة الماك إلى الإصدار "ماك أو إس 12.2.1".

وإذا لم يتم عرض تحديث نظام التشغيل "آي أو إس"، فإنه يتعين على المستخدم توصيل الهاتف الذكي آيفون أو الحاسوب اللوحي آيباد بالشاحن وتنشيط شبكة الواي فاي WLAN، والنقر على قائمة "الإعدادات عام تحديث البرامج"، ثم النقر على بند "تنزيل وتثبيت"، وبالنسبة لأجهزة الماك فإنه يمكن تحديث نظام التشغيل في قائمة "إعدادات النظام تحديث البرامج"، ثم النقر على بند "التحديث الآن".

وأعلنت أبل أيضا أنها تهدف إلى تحسين الحماية ضد عمليات التتبع والمراقبة غير المرغوب فيها بواسطة علامات Airtag، وتشكل هذه الميداليات الصغيرة مع أجهزة أبل ما يعرف بشبكة "Where is?"، وبالتالي يمكن للمستخدم البحث عن الأشياء والأغراض المزودة بهذه العلامات، بدءا من الحقائب ووصولا إلى ميدالية المفاتيح، والعثور عليها عن طريق الشبكة.

ولكن يمكن إساءة استعمال علامات Airtag لأغراض التتبع والمراقبة، عندما يتم تركيبها سرا في الأغراض والأشياء الخاصة بالمستخدم، ومن أجل الحماية من عمليات التتبع والمراقبة غير المرغوب فيها فإن المستخدم سيتلقى تنبيها على شاشة الهاتف الذكي آيفون، إذا كانت هناك علامة Airtag خارجية تظهر باستمرار بالقرب من المستخدم، بالإضافة إلى قيام علامة Airtag بإصدار تنبيه صوتي بعد 24 ساعة على أقصى تقدير، إذا كانت موجودة بشكل دائم بالقرب من شخص لا يحمل معه هاتف آيفون.

وسوف تتضمن تهيئة علامة Airtag في المستقبل إشعارا بأن تتبع الأشخاص بدون موافقتهم سيعتبر جريمة يعاقب عليها القانون في الكثير من البلدان حول العالم، كما سيتم تحسين الإرشادات التحذيرية في المستقبل.

وأعلنت أبل أنها تعمل على تحديد موقع علامات Airtag بشكل أكثر دقة مع تحسين منطقية الإرشادات التحذيرية لهواتف آيفون، وربط الإرشادات التحذيرية لهواتف آيفون مع تشغيل التنبيه الصوتي لعلامة Airtag من أجل تحديد مواقعها بشكل أكثر دقة، علاوة على تغيير التنبيه الصوتي وزيادة شدة صوت التنبيه.