شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أعراض شائعة للسرطان يتجاهلها الكثيرون.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

لا يمكن معرفة كل علامات وأعراض كل نوع من أنواع السرطان، ولكن معرفة أهمها يمكن أن تنقذ حياة كيرين.



وعرضت صحيفة إكسبريس البريطانية مجموعة من أعراض السرطان الأكثر شيوعاً.

ألم غير مبرر

يمكن أن يكون الألم غير المبرر علامة على شيء أكثر خطورة.

تعرق ليلي شديد

التعرق الليلي الغزير جداً يمكن أن يكون أيضًا علامة على الإصابة بالسرطان.

فقدان الوزن غير المبرر

التغيرات الطفيفة في الوزن طبيعية تمامًا، ولكن فقدان الوزن دون مبرر، مؤشر يجب إخبار الطبيب به.

نتوء أو تورم غير عادي

الكتل أو الأورام المستمرة في الرقبة أو الإبط أو المعدة أو الفخذ أو الصدر أو الثدي أو الخصية، يمكن أن تشير إلى الإصابة بالسرطان.

الإعياء

التعب دون سبب واضح، فقد يكون ذلك علامة على مرض أو سرطان.

التغيرات في الجلد

عندما لا تلتئم بقعة أو ثؤلول أو قرحة، حتى لو كانت غير مؤلمة، فإن ذلك مؤشر جدي. وعند ظهور شامات جديدة أو تغير حجم أو شكل أو لون، الشامات الموجودة، أو نزفها، قد تكون مؤشراً على الإصابة بالسرطان.

تغير الصوت والتنفس

الصوت المزعج المستمر يمكن أن يدل على شيء أكثر خطورة، كما أن السعال المتواصل دون نزلة برد، قد يكون ذلك علامة على الإصابة بالسرطان.

مشاكل في الأكل

من الدلالات على بعض أنواع السرطان، صعوبة في البلع، والحموضة المعوية، و عسر الهضم المستمر، وغيرها.

تغير البراز أو البول

ظهور المشاكل في التبول، أو الدم في البول أو البراز، يستوجب الاستشارة الطبية سريعاً.

قرحة أو بقعة في الفم لا تلتئم

التقرحات الصغيرة في الفم إصابة عادية، لأكن إذا استمرت أكثر من 3 أسابيع، فيجب مراجعة الطبيب.

النفخة المستمرة

الشعور بانتفاخ البطن الذي يتواصل ولا يختفي، مؤشر على احتمال الإصابة بالسرطان.

تغيرات في الثدي

تغير حجم أو شكل أو ملمس الثدي، أو أي تغير في الجلد، أو احمرار، أو أي ألم في الثدي، والحلمة أيضاً قد تكون مؤشراً على الإصابة بالسرطان.