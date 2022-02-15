ما هي أفضل النباتات لتنقية الهواء في غرفة النوم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تضيف النباتات المنزلية الحياة إلى أي منزل توضع فيه ولديها القدرة على تنقية الهواء.



وخلصت دراسة أجرتها وكالة ناسا عام 1989 إلى أن بعض النباتات أفضل من غيرها في تنقية الهواء. وتزيل النباتات السموم الضارة مثل الفورمالديهايد والبنزين والسموم الأخرى الموجودة في منتجات التنظيف والدهانات ومثبطات اللهب الموجودة عادة في المنزل الحديث.

وفيما يلي مجموعة من أفضل النباتات التي يمكن وضعها في غرفة النوم لتنقية الهواء، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

زنبق السلام

زنبق السلام هو أحد أفضل نباتات تنقية الهواء، حيث يزيل الغازات السامة مثل البنزين والفورمالديهايد وأول أكسيد الكربون من الهواء. علاوة على ذلك، فهو نبات حسن المظهر أيضًا، ويحمل أوراقًا خضراء داكنة لامعة وأزهاراً بيضاء جميلة.

فلندرون سكاندنز

يعرف فلندرون سكاندنز باسم نبات الحبيب نظراً لشكل الورقة الجميل، ويساعد على إزالة الفورمالديهايد من الهواء. ويمكن زراعة العديد من الأصناف ذات الأوراق القلبية في إناء معلق، يمكن لأوراقه أن تنطلق منه بشكل جذاب، ونبتة الحبيب هي متسلق قوي وسريع النمو يصل ارتفاعه النهائي عادةً إلى عدة أمتار، ويمكن زراعتها في ضوء ساطع بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر.

نبات الثعبان

نبات منزلي مشترك موطنه آسيا وأفريقيا، ويمكن التعرف عليه من خلال أوراقه دائمة الخضرة على شكل سيف التي تنمو بشكل عمودي وتشبه أوراق الشجر الاصطناعية تقريبًا، وغالبًا ما تستخدم نباتات الأفعى كديكور للمنزل لأنها جميلة المظهر، ويسهل العناية بها، وتتطلب القليل من الماء للبقاء على قيد الحياة. وعلى غرار النباتات المنزلية الأخرى، تساعد نباتات الثعابين على تصفية الهواء الداخلي، وتشتهر أيضًا بقدرتها على المساعدة في إزالة ملوثات الهواء السامة.

نبات العنكبوت

يتمتع نبات العنكبوت بصفات رائعة لتنقية الهواء، ويتكاثر بسهولة، مما يعني أنه يمكن زراعة نبتة عنكبوت في كل غرفة في المنزل بنفس سعر نبتة واحدة فقط. ولقد ثبت أن هذا النبات يزيل الفورمالديهايد والزيلين والتولوين من الغلاف الجوي، مما يجعله نباتًا منزليًا مثاليًا لغرفة النوم.