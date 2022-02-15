طبيبة روسية توضح سبب الصداع عند الإصابة بمتحور "أوميكرون".. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الدكتورة أولغا غولوبينسكايا، أخصائية طب الأعصاب، أن الإصابة بمتحور "أوميكرون" من الفيروس التاجي المستجد، تؤدي إلى صداع بسبب ارتفاع ضغط الدم.



وتشير الأخصائية في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الصداع، هو أحد الأعراض الشائعة عند الإصابة بمتحور "أوميكرون". ويظهر هذا الصداع على شكل "ضاغط" على الرأس، يختلف عن الصداع النصفي.

وتقول، "يختلف هذا الصداع عن الصداع النصفي، بأنه يضغط على الرأس بكامله وليس على أحد جانبيه".

وتضيف، "يمكن ظهور الصداع، ليس فقط عند الإصابة بمتحور "أوميكرون"، بل وأيضا عن الإصابة بأي نسخة أخرى من الفيروس التاجي المستجد. لأن الفيروس يتوغل جزئيا عبر الحاجز الدموي الدماغي، وهناك يمكن أن يتسبب في تورم يؤدي إلى الشعور بالصداع بسبب ارتفاع ضغط الدم".

وتشير، إلى أن علاج هذا الصداع يجب أن يصفه الطبيب. ولكن يمكن اتخاذ بعض الإجراءات ذاتيا.

وتقول، "عند الشعور بالصداع، يجب اتباع قواعد بسيطة؛ الهدوء، عدم الذهاب إلى أي مكان، إذا كان من الصعب رفع الرأس. كما يجب الإكثار من شرب الماء وتناول دواء مسكن وفيتامين C. كما يمكن وضع كمادة باردة على الرأس".