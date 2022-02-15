تعرف على أبرز أعراض التهاب عضلة القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

سلطت مؤسسة القلب الألمانية الضوء على التهاب عضلة القلب، الذي يصيب خلايا عضلة القلب، والأنسجة المحيطة بها والشرايين التاجية.



وأوضحت المؤسسة أن أسباب الإصابة بالتهاب عضلة القلب تتمثل في إهمال علاج عدوى فيروسية (مثل الإنفلونزا والهربس والحصبة) أو بكتيرية (مثل التهاب اللوزتين والحمى القرمزية والدفتيريا) مع الإجهاد الجسدي.

كما يرتفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بسبب أسلوب الحياة غير الصحي كالتدخين وشرب الخمر.

وتتمثل أعراض التهاب عضلة القلب في خفقان القلب والشعور بالضغط على الصدر وضيق التنفس وتضخم الطحال وتضخم الكبد وتورم الساقين وآلام الأطراف، بالإضافة إلى فقدان الشهية وفقدان الوزن وتراجع القدرة على بذل المجهود والشعور بالتعب المستمر والإعياء العام.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج فورا، والذي يشمل المضادات الحيوية إذا كان سبب الالتهاب بكتيريا أو مضادات الفيروسات إذا كان سبب الالتهاب فيروسيا، إلى جانب الالتزام بالراحة التامة والبعد عن الإجهاد البدني والتوتر النفسي، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين والخمر.