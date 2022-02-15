شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعرف على خطوات إصدار بطاقة الهوية الوطنية ومتطلباتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، متطلبات وشروط وخطوات إصدار بطاقة الهوية الوطنية، مشيرة إلى أنها خدمة إلكترونية ميسرة وفعالة مخصصة لمواطني ومواطنات المملكة.

وتتيح هذه الخدمة للمواطنين والمواطنات الفرصة لإصدار بطاقة الهوية الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات اللازمة والشروط المسبقة التالية.

المتطلبات

– تعريف إلكتروني من أحد الوالدين عن طريق أبشر. (في حالة وفاة الأب؛ أرفق صورة مع أصل صك حصر الإرث مضافاً فيه صاحب الطلب للمطابقة.)

– أن يكون عمر المتقدم 15 عامًا وأكبر.

– تعريف من المدرسة أو صورة لآخر مؤهل دراسي.

– أصل شهادة الميلاد مع صورة منها.

– تعبئة نموذج الطلب.

– صورة شخصية حديثة، وملونة، مطابقة للواقع. (شروط الصورة: بالزي السعودي، مقاس 4 في 6، بدون نظارات، بدون مؤثرات أو تحسين).

-حضور صاحب الطلب مع معرّف يتجاوز عمره 18 عامًا.

– سجل الأسرة مع صورة منه، وإذا كانت الأم غير مضافة لطلاق يرفق صورة لسجل الأسرة المضافة فيه أو صورة من بطاقتها.

خطوات التقديم :

1 – سجل الدخول على منصة أبشر.

2- احجز موعداً إلكترونياً بالأحوال المدنية.

3- تفضل بزيارة مقر الأحوال المدنية.

4- بعد التقديم، سيتم إشعارك بحالة هويتك الوطنية.

رابط تقديم الخدمة (هنا)

فيديو شرح للخدمة :