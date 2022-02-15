مصباح ذكي متصل بالإنترنت من قبل شركة جوجل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف مصمم في شركة جوجل الأمريكية عن ابتكار جديد تم تصنيعه لموظفيها غير مخصص للبيع.



وأوضح بن غولد، عبر حسابه الشخصي في «تويتر»، أن الابتكار عبارة عن مصباح ذكي متصل بالإنترنت يحمل اسم «دي لايت»، مشيراً إلى أنه لن يكون ‏معروضاً لغير موظفي «غوغل».‏

ويتميز المصباح بقاعدة دائرية وعمود رفيع يحتوي على ضوء أسطواني، ولونه أبيض ساطع يجعله، حسبما أفاد موقع «بوابة الأهرام» نقلاً عن "9to5google".

ويساعد «دي لايت» على تحريك الضوء إلى مواضع مختلفة، ما يتيح لمستخدمه توجيه الضوء إلى أسفل باتجاه المكتب أو على وجهه أثناء إجراء مكالمات الفيديو، كما يصاحبه العديد من إعدادات الإضاءة المسبقة، مع القدرة على تغيير درجة حرارة الضوء.

ويملك المصباح الذكي القدرة على الاتصال بالإنترنت، ما يتيح له الحصول على تحديثات أولاً بأول، فضلاً عن أنه يتلقى دعماً من «مساعد جوجل».

يُذكر أن جوجل طوَّرت، عام 2017، لموظفيها فقط سماعات رأس فوق الأذن تحمل علامتها التجارية.