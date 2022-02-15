شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات “الأرصاد”: طقس مستقر وتكون الضباب على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة عدا مناطق جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات مكة المكرمة (الطائف) فيكون الطقس غائمة جزئيا.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير وسواحل شرق المملكة وكذلك الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الأجزاء الشمالية من الجزء الجنوبي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الأجزاء الجنوبية من الجزء الجنوبي.

وعن الأمواج، ترتفع من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .