شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتاني: الهيدروجين الأخضر أمل موريتانيا والقارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الموريتانى، محمد ولد الشيخ الغزوانى أن الهيدروجين الأخضر هو أمل موريتانيا والقارة الأفريقية.



وقال الرئيس - فى كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمام المشاركين فى منتدى الأعمال الأوروبى الأفريقى السابع حول موضوع: "الهيدروجين والملاحة الخضراء - أن موريتانيا تتوفر على إمكانات كبيرة من الموارد المتجددة، وإنها وقعت على مذكرات تفاهم مع شركات دولية لإقامة مشاريع لإنتاج الهدروجين الأخضر على نطاق واسع، موضحا أن هناك مشاريع أخرى قيد الدراسة مع شركاء آخرين، الهدف منها هو تصدير الطاقة النظيفة إلى جانب إنتاج هيدروجين بتكلفة منخفضة مخصصة للسوق المحلى.



وأضاف أن بلاده تتمتع بإمكانيات كبيرة من الموارد المتجددة، مشيرا إلى أنه وفق أحدث تقييم لإمكانيات الدولة فهى تمتلك مستوى إجماليا من الموارد يبلغ 4000 جيجاوات، يمكن تطوير 500 جيجاوات منها.



وأشار إلى أن جزء كبير من هذه الإمكانات، يقع فى الجزء الشمالى الغربى من البلاد، وهى منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة وقريبة من الساحل، مما يوفر الفرص الحقيقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا على نطاق واسع.