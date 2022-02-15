شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب العراقى: ارتفاع عدد المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس النواب العراقي، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في العراق إلى 60 مرشحا بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية.

وقالت مقررة مجلس النواب، بيداء خضر، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "24 متقدمًا تم استقبال ترشيحاتهم لمنصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشيح الأولي، وبعد أن أعيد فتحه مجددا لمدة 3 أيام من يوم الأربعاء وحتى الجمعة الماضية ارتفع العدد إلى 60 مرشحًا".

وأكدت أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل قانونية البرلمان ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، ومن ثم تذهب إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى" مضيفة أن " رئاسة مجلس النواب العراقي لم تحدد حتى الآن موعدًا جديدًا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".