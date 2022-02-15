شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء الخليجي: 95% نسبة التعافي من كورونا في السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مركز الإحصاء الخليجي، إن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون قارب على 107 ملايين جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95%.

وأوضح مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر، اليوم /الاثنين/ - أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 106 ملايين و965 ألفا و799 جرعة، فيما بلغت الإصابات المؤكدة 3 ملايين و378 ألفا و237 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3 ملايين و144 ألفا و131 حالة وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20 ألفا و69 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز، أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 95%، فيما بلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 93.1%.