شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينفى وقوع انفجار فى ميسان واغتيال مقرب من مقتدى الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت قيادة عمليات ميسان العراق وقوع انفجار في المحافظة الواقعة في جنوب شرقي البلاد.

وقال مصدر في القيادة ـ في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، إن "التقارير الإخبارية التى أفادت بوقوع انفجار ضخم في محافظة ميسان غير صحيحة على الإطلاق".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ـ أن "التقارير التي أفادت أيضا بإغتيال أحد اتباع زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر غير صحيحة وعارية تماما عن الصحة".

يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.