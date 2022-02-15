شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام من «أبل» لمستخدمي «آيفون» عند شحن الجوال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت شركة “أبل” كل مستخدمي هواتف “أيفون” من شحنه وهو لا يزال في غلافه أو محفظته الواقية من الانكسار.

وأوضحت الشركة سبب مشكلة نفاذ البطارية سريعًا، منوهة أن مشكلة أداء البطاريات يتراجع مع مرور الوقت، لكن يمكن تمديد عمر هذه البطارية عبر اتباع عدة خطوات.

وبحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، جاءت الخطوات كالتالي:

1- نزع غلاف الآيفون، حيث قالت إن البعض يعمدون إلى شحن هاتف آيفون وهو لا يزال في غلافه أو محفظته الواقية من الانكسار.

ورغم أن الغلاف يحمي الهاتف من الكسور، إلا أنه يولّد حرارة زائدة، بما يؤثر على قدرة البطارية، لذلك ينصح بنزع الغلاف.

2- تجنب الحرارة الشديدة، فإبعاد هواتف الآيفون عن أماكن الحرارة الشديدة سواء أكانت منخفضة أو مرتفعة، لأنها تقلص من عمر البطارية.