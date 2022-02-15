شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم الاحتفال بما يسمى عيد الحب؟ «الخثلان» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حُكم الاحتفال بما يسمى عيد الحب.

وقال الشيخ سعد الخثلان: “إن الاحتفال بعيد الحب بدعة، والأعياد كلها غير عيد الفطر وعيد الأضحى الاحتفال بها من البدع”.

وأضاف الشيخ الخثلان “ليس للمسلمين سوى عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، وما عدا ذلك فاتخاذه عيدا من البدع المحدثة”.