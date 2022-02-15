شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الشؤون البلدية: السكن مجانًا لمتضرري العشوائيات المشمولين بالضمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير آلية تسكين سكان الأحياء العشوائية التي يتم إزالتها.

وقال البدير، ضمن حلقة برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن السكن سيكون مجاناً للمشمولين بالضمان.

وأضاف أن توفير الخيارات السكنية الملائمة لهذه الأسر في المناطق العشوائية وآلية التعامل معهم تشمل ثلاث شرائح أو فئات:

الأولى: الأسر الضمانية ويدخلون ضمن الإسكان التنموي حيث يتم توفير مسكن لهم من خلال وزارة الموارد البشرية، ثم يدخلون في برنامج الإسكان التنموي لتوفير الحياة الكريمة لهذه الأسر.

ثانيًا: المواطن السعودي المستحق للدعم السكني

ثالثًا: وهم المواطنون المُزال عقاراتهم من هذه الأحياء ولكن لا يستحقون الدعم السكني وهؤلاء مستثنين من شروط استحقاق الدعم السكني.