شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرية والحقوق» أساس النظام.. «النائب العام» يكشف حقيقة ما يحدث بالسجون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال النائب العام الشيخ سعود المعجب إنه لا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بمستند نظامي.

وأكد في حوار شامل مع «عكاظ»، أن المختصين من أعضاء النيابة العامة نفذوا العام الماضي ٤٨٥٤٨ جولة رقابية وتفتيشية على السجون وأماكن التوقيف وأماكن الرعاية الاجتماعية للتحقق من تطبيق الأنظمة بحق الموقوفين والسجناء.

وأضاف أن زيارة السجون وأماكن التوقيف تتم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة.

ونوه في حواره أن أعضاء النيابة المكلفون بالرقابة يطلعون على سجلات السجون وأماكن التوقيف، والاتصال بالمسجونين والموقوفين، والاستماع لشكاواهم.

كما شدد النائب العام على أن مفتشي النيابة يدخلون أجنحة التوقيف للتحقق من تمتع الموقوفين بحقوقهم النظامية.

وفي حواره أوضح أن الحرية هي الأساس والأصل في جميع الأنظمة بالمملكة.

وفي حديثه عن أي متهم شدد النائب العام على أن يُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً.

كما يُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، مبينا أنه يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بأسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بمحام.

وأشار إلى أن المملكة سعت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث نصت المادة (٢٦) من النظام الأساسي للحكم على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.

كما نصت المادة (٣٦) على أن «توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام.