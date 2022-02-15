شكرا لقرائتكم خبر عن أمين جدة يكشف آلية تحديد وصرف التعويضات والفئات التي سيتم تعويضها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حدد الأستاذ صالح بن علي التركي أمين محافظة جدة آلية صرف التعويضات للمتضررين والفئات التي سيتم تعويضها بالمناطق العشوائية في المحافظة.

وقال التركي، ضمن حلقة برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن أمانة محافظة جدة ستقوم بعمل رفع “كروكي”، أو مساحي لكل حي تتم إزالته، ثم يُعطى لهيئة عقارات الدولة.

وأضاف صالح التركي أنه تم توفير بوابة إلكترونية، يمكن من خلالها لأي مواطن يملك أرضًا في الأحياء العشوائية أن يتقدم من خلالها للحصول على التعويضات.

وأشار إلى أن أي مواطن يملك صكًا لأرض بيضاء سوف يحصل على تعويض بقيمة الأرض، أما في حال كان يملك بناءً فوق الأرض فسوف يتم تعويضه عن الأرض والأنقاض.