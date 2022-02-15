شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصال الجزائرى: قانون الإعلام الجديد يهدف لتحقيق الاحترافية للصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني إن قانون الإعلام الجديد سيكون "كاملا وشاملا"، ويهدف إلى تحقيق الاحترافية "الحقيقية" للصحفيين.

وأوضح بوسليماني -في تصريحات صحفية أن المشروع التمهيدي للقانون الجديد للإعلام -الذي تم عرضه على الحكومة- خضع لعدد من التطورات في ضوء مستجدات المشهد الإعلامي كظهور الصحافة الإلكترونية، وضرورة تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة.

وأشار وزير الاتصال الجزائري إلى أن الهدف من هذا القانون يكمن في مساعدة الصحفي، سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعية والبصرية، والإلكترونية، فضلا عن مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.