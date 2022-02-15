شكرا لقرائتكم خبر عن الناطق باسم الحكومة الكويتية: غير صحيح ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو وزير الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عدم صحة ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أو أي من أعضاء الحكومة.