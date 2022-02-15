شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السلم الأفريقى يبحث غدا مستجدات الأوضاع فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس السلم والأمن التابع لمفوضية الاتحاد الأفريقي، مناقشة مستجدات الأوضاع في الصومال، غدًا الثلاثاء، برئاسة مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير أديوي بانكول.

وأوضح الحساب الرسمي لمجلس السلم والأمن التابع لمفوضية الاتحاد الافريقي على "تويتر" أن الجلسات يشارك فيها السفير جان كاماو، الممثل الدائم لكينيا لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن عن شهر فبراير، والممثل الخاص لمفوض الاتحاد الأفريقي ورئيس بعثة الاتحاد في الصومال (أميصوم) السفير فرانسيسكو ماديرا، وممثل الحكومة الفيدرالية الصومالية.



وأشار إلى من بين الموضوعات التي تتصدر جدول الأعمال، مناقشة دور بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال الفترة المقبلة، والتحديات الأمنية التي تواجهها الصومال، وتعزيز جهود بناء المؤسسات والقدرات وتحقيق التنمية المستدامة.