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وزير الشئون الاجتماعية التونسي يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي دعم الفئات الفقيرة والمهمشة

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي فريد بلحاج والوفد المرافق له، تقدم مشروعات التعاون بين البنك الدولي وبلاده .

وذكرت وزارة الشئون الاجتماعية - في بيان اليوم /الاثنين /- أن اللقاء بحث التعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم الحماية الاجتماعية بتونس والتخفيف من التداعيات السلبية لجائحة على الفئات الفقيرة و المهمشة .


وثمن الزاهي المجهودات التي يقدمها البنك الدولي لبلاده خاصة في ظل الرهانات الكبرى المطروحة، لا سيما التي تهم الجانب الاجتماعي ، داعيا الى التفكير في برامج جديدة تستهدف كل الفئات الضعيفة وتعالج المظاهر الاجتماعية التي خلفتها الجائحة و10 سنوات الماضية مستعرضا مختلف مكونات مشروع التمويل الإضافي.


وفي السياق ، عبر فريد بلحاج عن مواصلة البنك الدولي دعم تونس على جميع المستويات ، مؤكدا على أهمية تعزيز البعد الاجتماعي وتقديم المساعدة للفئات الهشة والضعيفة مبينا أهمية الإصلاحات.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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