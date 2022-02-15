شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون الاجتماعية التونسي يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي دعم الفئات الفقيرة والمهمشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي فريد بلحاج والوفد المرافق له، تقدم مشروعات التعاون بين البنك الدولي وبلاده .

وذكرت وزارة الشئون الاجتماعية - في بيان اليوم /الاثنين /- أن اللقاء بحث التعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم الحماية الاجتماعية بتونس والتخفيف من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الفئات الفقيرة و المهمشة .



وثمن الزاهي المجهودات التي يقدمها البنك الدولي لبلاده خاصة في ظل الرهانات الكبرى المطروحة، لا سيما التي تهم الجانب الاجتماعي ، داعيا الى التفكير في برامج جديدة تستهدف كل الفئات الضعيفة وتعالج المظاهر الاجتماعية التي خلفتها الجائحة و10 سنوات الماضية مستعرضا مختلف مكونات مشروع التمويل الإضافي.



وفي السياق ، عبر فريد بلحاج عن مواصلة البنك الدولي دعم تونس على جميع المستويات ، مؤكدا على أهمية تعزيز البعد الاجتماعي وتقديم المساعدة للفئات الهشة والضعيفة مبينا أهمية الإصلاحات.