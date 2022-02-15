شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الأردنى: اختيار مستشار فنى لمضاعفة الربط الكهربائى بين مصر والأردن خلال 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة الأردني الدكتور صالح الخرابشة إنه من المقرر أن يتم اختيار مستشار فني؛ لإجراء الدراسات الفنية لمضاعفة قدرات الربط الكهربائي بين مصر والأردن خلال 4 أشهر.

وأضاف الخرابشة- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"- أن الربط الكهربائي بين مصر والأردن يعزز الربط الكهربائي مع دول الجوار، لافتا إلى إمكانية استيعاب الخط المصري الأردني لقدرات إضافية.



يذكر أن الربط الكهربائي بين مصر والأردن بدأ عام ١٩٩٩ من خلال كابل بحري بطول ١٣ كيلومترا عبر خليج العقبة، وبقدرة تصل إلى 550 ميجاوات.



ويُعقد معرض ومؤتمر "إيجبس 2022" الحدث الأكبر بالقطاع بمنطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري.



ويجمع (إيجبس) أطراف منظومة البترول والغاز؛ لاقتناص فرص الاستثمار والتعاون عبر كافة الأطراف المعنية في قطاع البترول والغاز والطاقة، كما تستعرض نسخة هذا العام أحدث الحلول والتقنيات في صناعة البترول والغاز والطاقة بمشاركة أكثر من 450 عارضا هذا العام، بما في ذلك 25 شركة وطنية ودولية للبترول والطاقة والخدمات بالإضافة إلى تواجد العديد من الأجنحة الدولية، بمشاركة دول متعددة في مقدمتها الصين وقبرص وألمانيا واليونان وإيطاليا وروسيا والإمارات العربية المتحدة.