شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكويت: سنرفع معظم القيود المرتبطة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس وزراء الكويت، إن الكويت سترفع معظم القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، كما أعلن رئيس وزراء الكويت عن السماح بالسفر للجميع.

وتتجه الكويت لدراسة «تخفيف القيود» التى فرضها وباء كورونا والمنتظر اعتمادها في البلاد أسوة بما قام به عدد من دول الجوار، وذلك بعد انحسار موجة أوميكرون المتواصل وانخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا.وفق "القبس" .

وكشفت مصادر حكومية، وفق الصحيفة الكويتية ، أن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا ستدرس في اجتماعها المرتقب اليوم، جملة من التوصيات التي تتضمن آليات تخفيف القيود في مواجهة انتشار أوميكرون.

ورغم تأكيدها أن الحكومة ستتريث في عودة الحياة الطبيعية، بحيث سيكون تخفيف القيود تدريجياً، قالت المصادر إن من بين التوصيات المعروضة على اللجنة، عودة الصلوات في المساجد كما كانت قبل الجائحة، وتخفيض مدة العزل للمصابين والحجر للمخالطين، وعودة دوام الجهات الحكومية بطاقة %100.