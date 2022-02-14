شكرا لقرائتكم خبر عن 100 كيلو ذهب و60 مليون ريال كاش.. مفاجآت صادمة عما تم ضبطه في الأحياء العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير:

كشف مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء صالح الجابري، مفاجآت صادمة عن مضبوطات مبالغ مالية وذهب، تم العثور عليها داخل الأحياء العشوائية التي تتم إزالتها.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي عبدالله المديفر في قناة “روتانا خليجية”، أن الأحياء العشوائية كانت ملاذًا للاتجار بالبشر، ومنبعًا للجرائم، ومكمنًا للسرقات.

وقال إنه تم ضبط 60 مليون ريال كاش، وأكثر من 100 كيلو من الذهب، قيمتها تتجاوز أكثر من 50 مليون ريال، داخل هذه الأحياء، وكان جاريًا تهريبها خارج البلاد.

وأوضح أنه تم ضبط عشرة ملايين ريال بمطار الملك عبدالعزيز، كانت في طريقها للشحن خارج البلاد.

وأكد أن هذه الأحياء تمارس بها جميع أنواع الجرائم، ومنها الاتجار بالبشر والدعارة بأسعار زهيدة وانتشار الأمراض والفيروسات بها.