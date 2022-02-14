شكرا لقرائتكم خبر عن أمين جدة: لن يتم التعامل مع أي عشوائيات كما كان في الماضي.. وهذه رسالتي للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، أنه لن يتم التعامل مع أي تجمع عشوائي كما كان يتم في الماضي.

وأضاف التركي، لبرنامج “في الصورة”، على قناة “روتانا خليجية”: “رسالتي للمواطنين “لا تشتري أرض بدون صك، لأنه لن يكون هناك تعاطف”.

وأكد التركي “فيما مضى كان في أوامر، وكان في تعاطف، وكانوا يقولون هؤلاء مواطنين، وهؤلاء بنوا بيوتا ونسامحهم ، ونعطيهم كهرباء”.

وأضاف “اليوم أقول للمواطنين لا تشتري أرض بدون صك، لأنه لن يكون هناك تعاطف، الآن الدولة وضعت قواعد، ولن يكون هناك توصيل كهرباء بدون صك، وإذا وصلت الكهرباء لأي منزل بدون صك سيزال البيت”.

وختم التركي بقوله “الآن نحن مشغولين بهذه الأحياء العشوائية ، لكن التعامل لن يكون بالطريقة الماضية وأرجوا من المواطنين أن لا ينضحك عليهم ويشتروا بوثيقة”.