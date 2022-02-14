شكرا لقرائتكم خبر عن أبشر: 6 خطوات لإصدار إقامة للطفل المولود والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت منصة أبشر خطوات إصدار إقامة مقيم مولودة خارج المملكة وموجودة حالياً بالمملكة.
جاء ذلك في رد من منصة أبشر على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم ، ما هي خطوات إصدار إقامة مقيم مولودة خارج المملكة وموجود حالياً بالمملكة مع والديه؟”.
وأجابت منصة أبشر بقولها إنه يمكن إصدار إقامة للمولود من خلال التفاصيل التفاصيل والخطوات التالية:
1- الدخول إلى منصة أبشر بالرابط المرفق http://absher.sa
2- اختيار خدماتي
3– الجوازات
4– خدمة الخليج 365
5– المقيمين داخل المملكة
6- الضغط على إرسال الطلب
عليكم السلام
اخي الكريم يرجى الدخول الى منصة أبشر بالرابط المرفق https://t.co/z8fz1fIxll
اختيار خدماتي – الجوازات – خدمة تواصل – المقيمين داخل المملكة وارسال الطلب
عليكم السلام
كانت هذه تفاصيل خبر أبشر: 6 خطوات لإصدار إقامة للطفل المولود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.