شكرا لقرائتكم خبر عن أبشر: 6 خطوات لإصدار إقامة للطفل المولود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت منصة أبشر خطوات إصدار إقامة مقيم مولودة خارج المملكة وموجودة حالياً بالمملكة.

جاء ذلك في رد من منصة أبشر على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم ، ما هي خطوات إصدار إقامة مقيم مولودة خارج المملكة وموجود حالياً بالمملكة مع والديه؟”.

وأجابت منصة أبشر بقولها إنه يمكن إصدار إقامة للمولود من خلال التفاصيل التفاصيل والخطوات التالية:

1- الدخول إلى منصة أبشر بالرابط المرفق http://absher.sa

2- اختيار خدماتي

3– الجوازات

4– خدمة الخليج 365

5– المقيمين داخل المملكة

6- الضغط على إرسال الطلب