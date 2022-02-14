شكرا لقرائتكم خبر عن «الملكية الفكرية» تُنبه إلى أمر شائع يفعله مشاهير مواقع التواصل يعرضهم لعقوبات النظام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي يرتكبون مخالفات عديدة عند تصوير ونشر صور وفيديوهات أشخاص أو أماكن بدون إذن، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يعرضهم إلى عقوبات النظام.

وقال ياسر الحكمي المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، خلال حوار له مع برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، في حلقة لمناقشة ” التصوير في الأماكن العامة بين انتهاك الخصوصيات وتوثيق الأحداث”، أنه لا يحق لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، أن ينشروا صورًا أو مقاطع لأحد دون أن يأخذوا الإذن خطي أو مكتوب أيضًا.

وتسائل حول موافقة هؤلاء على سياسة مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحظر انتهاك الخصوصية، مؤكدًا على ضرورة الحصول على إذن قبل النشر.