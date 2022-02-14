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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من الأرصاد لأهالي عسير.. ضباب كثيف يعيق الرؤية حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة عسير خلال الساعات القليلة القادمة.
وتشمل الحالة الجوية، بمشيئة الله تعالى، تكون ضباب كثيف على كل من “أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط”.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أنه من المتوقع أن تستمر الحالة الجوية على منطقة عسير حتى الساعة الثامنة من صباح يوم غد الثلاثاء.
وكان المركز، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو وطقس رطب على معظم مناطق المملكة عدا مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة (الطائف) ويكون الطقس غائمة جزئياً.
كما توقع المركز الوطني للأرصاد، تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير.
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