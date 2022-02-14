«سناب شات» يختبر ميزة جديدة تدعم صانعي المحتوى بعوائد مالية أكثر

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن الخبير التقني فيصل السيف أن تطبيق سناب شات يعمل حالياً على اختبار ميزة جديدة تمكن صانعي المحتوى من الحصول على عوائد مالية أكثر. وأوضح السيف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن ذلك سيتم من خلال وضع الدعايات أثناء تشغيل القصص”. وأشار فيصل السيف، إلى أن شركة سناب شات ستقوم بمشاركة عوائد الدعايات مع صانعي المحتوى. وتابع السيف، أن الميزة متوفرة فقط لبعض Snap Stars وستصل لكافة المستخدمين بعد انتهاء الفترة التجريبية.

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