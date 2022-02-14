شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة محاصرة الشرطة لـ«جيب شاص» وسارقه بعد مطاردة على الطريق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة محاصرة دورية شرطة، لسارق مركبة “جيب شاص”، على الطريق، بعد أن سرق المركبة من صاحبها وفر هاربًا.

ويظهر الفيديو الذي تم توثيقه أمس الأحد، قيام دورية الشرطة بمحاصرة الجيب والسارق، على طريق سريع بحائل وسط تجمع عدد من المواطنين.

وكان مقطع فيديو سابق رصدته كاميرا مراقبة، رصد عملية سرقة مركبة “جيب شاص” من جانب أحد الأشخاص، الذي انطلق بها مسرعًا محاولًا الهرب.