شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تكشف عن الأحياء التي سيتم إزالتها وأخرى سيتم تطويرها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة مدينة جدة عن الخطة الزمنية لأعمال الإشعار و الإزالة وذلك في 28 حيا، حيث بدأت بحي غليل في 23 أكتوبر الماضي وتنتهي في حي الربوة يوم 11 يونيو المقبل.

كما أعلنت الأمانة أيضا عن خطتها بالنسبة للأحياء العشوائية الواقعة ضمن أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.

وجاءت الأحياء التي سوف يتم إزالتها داخل نطاق الأمانة كالتالي:

1- المطار ( الربوة- النزهة).

2- جدة الجديدة (السلامة).

3- العزيزية ( مشرفة- العزيزية- الرحاب).

4- الشرفية ( الشرفية- بني مالك).

5- البلد ( السبيل- البلد- الهنداوية- الكندرة- العمارية- الصحيفة- البغدادية).

6- الجامعة (الثغر).

7- خزام ( جنوب الروابي- بترومين- غليل- الثعالبة- القريات- النزلة اليمانية).

أما الأحياء التي سيتم تطويرها داخل حدود الأمانة، فجاءت كالتالي:

1- أم السلم ( الفاو- المحاميد- الحرازات).

2- الجنوب ( الفضيلة- الأجاويد- أبوجعالة- البركة).

3- المليساء (الخمرة السرور- القوزين- الخمرة القرينية- الخمرة الثعالية).

4- بريمان ( أم حبلين- بريمان- الدجواد الشعبي).

5- أبرق الرغامة ( أم الذر- مريخ- قوس).

6- ذهبان (ذهبان).

7- طيبة (الوليد والبدر- وأم الحمام).

8- ثول (ثول).