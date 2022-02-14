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شكرا لقرائتكم خبر عن الأول من نوعه بالشرق الأوسط .. «الصحة العالمية» تعتمد 9 مدن صحية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، اعتماد 9 مدن صحية في المملكة من قِبل منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن ذلك يمثل آفاقاً جديدة ونوعية في مجال المدن الصحية.
وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن هذا يعد الاعتراف الأول من نوعه في الشرق الأوسط ببرامج المدن الصحية كمركز متعاون”.
وتشمل المدن التي تم اعتمادها كمدن صحية من منظمة الصحة العالمية ما يلي: “عنيزة، الدرعية، رياض الخبراء، المدينة المنورة، الجموم، الطائف، المندق، شرورة، جلاجل”.
وتستهدف المدن الصحية تحقيق الأهداف التالية:
1- تعزيز صحة المجتمعات
2- تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
3- تحقيق أهداف التنمية المستدامة
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