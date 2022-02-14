شكرا لقرائتكم خبر عن الأول من نوعه بالشرق الأوسط .. «الصحة العالمية» تعتمد 9 مدن صحية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، اعتماد 9 مدن صحية في المملكة من قِبل منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن ذلك يمثل آفاقاً جديدة ونوعية في مجال المدن الصحية.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن هذا يعد الاعتراف الأول من نوعه في الشرق الأوسط ببرامج المدن الصحية كمركز متعاون”.

وتشمل المدن التي تم اعتمادها كمدن صحية من منظمة الصحة العالمية ما يلي: “عنيزة، الدرعية، رياض الخبراء، المدينة المنورة، الجموم، الطائف، المندق، شرورة، جلاجل”.

وتستهدف المدن الصحية تحقيق الأهداف التالية:

1- تعزيز صحة المجتمعات

2- تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

3- تحقيق أهداف التنمية المستدامة