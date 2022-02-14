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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان المنطقة الشرقية: الضباب مستمر حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها مهما بتكون ضباب على المنطقة الشرقية، متمثلة في الإحساء ـ البطحاء ـ الجبيل ـ الخبر ـ الدمام ـ الظهران ـ القطيف ـ بقيق ـ رأس تنورة ـ سلوى.
وأوضح مركز الأرصاد أن حالة الضباب سوف تحد من مدى الرؤية، وأن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو وطقس رطب على معظم مناطق المملكة عدا مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة (الطائف) ويكون الطقس غائمة جزئياً. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الأجزاء الشمالية من الجزء الجنوبي.
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