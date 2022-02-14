شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق توكلنا يوضح أسهل طريقة لتحديث البيانات تلقائيًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تطبيق توكلنا أسهل طريقة، يمكن من خلالها تحديث البيانات في حالة حدوث أي تغيير عليها في أبشر.

جاء ذلك في رد من تطبيق توكلنا عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال مواطن قال فيه: “تم إصدار الهوية الجديدة النسخة السابقة، ولازلت موجودة في التطبيق ولم تتغير كيف يتم التحديث؟

وأجاب تطبيق توكلنا بقوله :”إنه عند تغيير البيانات الشخصية في أبشر سوف تتحدث في توكلنا تلقائيا”

وأضاف تطبيق توكلنا أنه يمكن تحديث البيانات الشخصية من خلال سحب الشاشة في صفحة المحفظة الرقمية من الأعلى للأسفل، ليتم فورا تحديث البيانات في توكلنا.

وفي وقت سابق، أوضح تطبيق “توكلنا”، أن الأكواد الملونة التي تظهر في الشاشة الرئيسية في التطبيق عبارة عن وسيلة معتمدة لإثبات الحالة الصحية للمواطن والمقيم والزائر.

وقال تطبيق توكلنا إن اللون الأخضر الغامق يعني أن المستفيد أكمل جرعات لقاح كورونا المعتمدة.

كما أشار إلى أن الأخضر يرمز إلى أن المستخدم لم تثبت إصابته، أو تلقى جرعة أولى أو غير محصن، واللون البرتقالي يفيد بأن الشخص مخالط، واللون البني يعني أن الشخص مصاب، واللون البنفسجي يكون للمستفيد القادم من السفر.

وأوضح تطبيق توكلنا 8 مشكلات تتسبب في ظهور اللون الرمادي في التطبيق، كالتالي :

– انقطاع اتصال الإنترنت .

– خدمة تحديد الموقع GPS معطلة .

– عدم منح صلاحية دائمة لمشاركة الموقع.

– اتصال VPN مفعل .

– وجود تطبيقات تغيير الموقع الجغرافي.

– وجود جلبريك للآيفون وروت للأندرويد (تعني محاولة كسر الحماية التي تفرضها شركة آبل على نظام IOS).

– عدم تحديد مكان السكن .

– عدم تحديث التطبيق.