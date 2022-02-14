شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض تكشف أبرز 9 مخالفات في منشآت الصحة العامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت أمانة منطقة الرياض، أبرز المخالفات التي يرصدها مراقبوها في إطار حملتها التوعوية الهادفة إلى مساعدة المنشآت التجارية على الامتثال للضوابط والاشتراطات النظامية، وبما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للعاملين والسكان.

وكشفت أمانة منطقة عن أبرز 9 مخالفات يرصدها مراقبوها أثناء زياراتهم الرقابية على العاملين في منشآت الصحة العامة ضمن نطاق العاصمة، والتي جاءت كالتالي:

1- وجود عمال تظهر عليهم أعراض مرضية أو بهم جروح أو بثور.

2- تدني مستوى النظافة الشخصية للعامل،.

3- إهمال غسل اليدين وتقليم الأظافر أو كشف شعر الرأس وإطالته.

4- عدم ارتداء القفازات والكمامات والزي الموحد أثناء ساعات العمل.

5- عدم ارتداء العاملين في محلات المغاسل ملابس خاصة وأحذية بلاستيكية مانعة للانزلاق أثناء العمل.

6- تشغيل عمال ثبت بالتحاليل الطبية إصابتهم بالمايكروبات أو الفيروسات الممرضة أو الأمراض المعدية.

7- ممارسة العاملين العادات الخاطئة أثناء العمل.

8- تناول المأكولات والمشروبات في أماكن غير مخصصة لها.

9- تخزين الأغراض الشخصية في غير أماكنها المحددة، والنوم في أماكن العمل أو التدخين فيها.