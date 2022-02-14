شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» ترصد 500 مخالفة في منشآت لم تلتزم بالاحترازات.. وتحذر من 4 أشياء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية في العام المنصرم 2021م، أنه تم رصد نحو (503) مخالفات تتعلق بعدم التزام منشآت خاضعة لإشرافها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الهيئة، في بيان لها عبر موقعها الرسمي إن مفتشيها زاروا خلال تلك الفترة (12.236) منشأة في أنحاء المملكة، نتج عنها ضبط مخالفات متعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشّي فيروس كورونا.

وشملت أبرز المخالفات التي حذرت منها الهيئة:

1- عدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند الدخول إلى المنشأة

2- عدم استخدام الكمامة الطبية

3- عدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها

4- عدم طلب تطبيق “توكلنا” قبل الدخول للمنشأة

كما حذرت الغذاء والدواء من خطورة التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، موضحة أن المخالفات تُحال إلى وزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحق المنشآت المخالفة.

وكانت “الغذاء والدواء” قد أصدرت دليلاً إرشادياً يتضمن اشتراطات وقائية تساعد منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية والتجميلية والأجهزة الطبية في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ويحتوي على عددٍ من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت، إضافة إلى توصيات وزارة الصحة.

ويتضمن الدليل متطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت وأهمية غسل الأيدي بالطريقة المثلى، وشرح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بفيروس كورونا، إضافةً إلى خطوات عزل الموظفين المرضى.