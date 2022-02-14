شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» عن قرار تنظيم الهواة: ليس لدي تصريح ويكشف مفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، أنه لا يملك تصريحًا لمزاولة المهنة، وذلك تعليقًا على قرار تنظيم هواة الطقس، مشيرًا إلى أن القرار مهم وصائب ويجب مراعاة الهواة ومؤازرتهم ودعمهم.

وأضاف “الزعاق” خلال حديثه لقناة “العربية”، إن هناك مجموعة هواة وضعوا الهواية من واقع التجربة ومتخصصين لهم باع طويلة وقدم راسخة في هذا المجال، والأرصاد الحكومية متقدمة في التصوير والأقمار الصناعية بالإضافة إلى شريحة عريضة من المجتمع لتلقي معلومات صحيحة.

وأشار إلى أنه لم يمتلك حتى الآن تصريحًا لمزاولة مهنة الأرصاد، مؤكدًا أن منح الهواة تراخيص وتنظيم عملهم سيفيد بشكل كبير.

وأكد “الزعاق”، في الوقت نفسه أنه لم يحدث خلافًا نهائيًا بينه وبين مركز الهيئة الوطنية للأرصاد، كاشفًا أنهم طلبوا منه في إحدى المرات إلقاء بأسلوبه.