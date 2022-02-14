شكرا لقرائتكم خبر عن البدء في ترحيل كتب الفصل الدراسي الثالث لمكاتب التعليم والمدارس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: بدأت إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة أعمال فرز وترحيل مقررات الفصل الدراسي الثالث لمكاتب التعليم، استعداداً للفصل الدراسي الثالث 1443هـ. وأكد حساب ملتقى معلمي السعودية عبر “تويتر”، أن إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة ؛ بدأت في ترحيل كتب الفصل الدراسي الثالث لمكاتب التعليم والمدارس. يذكر أن الفصل الدراسي الثالث، وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم عبر موقعها الرسمي، يبدأ في السابع عشر من شهر شعبان والذي يوافق عشرين من مارس 2022م بمشيئة الله.

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