شكرا لقرائتكم خبر عن سكني يوضح آلية التعرف على «الاستحقاق» والاستفادة من شهادة «التصرفات العقارية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حدد برنامج سكني آلة التحقق والتعرف على الاستحقاق والاستفادة من شهادة تحمل التصرفات العقارية أو طلب استرداد.

جاء ذلك في رد من برنامج سكني عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، على مواطن استفسر بشأن آلية التحقق والاستفادة من التصرفات العقارية واسترجاع ضريبة قائلا: “أنا يعتبر لي المسكن الأول كيف استرجع الضريبة”.

ورد برنامج سكني بقوله “يمكنك التقديم للتحقق من استحقاقك وللاستفادة من شهادة تحمل التصرفات العقارية أو طلب استرداد من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أنه في حال كان المشتري مؤهلاً للاستفادة من المسكن الأول، فيتعين على البائع تسجيل العملية من خلال بوابة التصرفات العقارية وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- اختيار نوع العقار (سكني)

2- ثم اختيار الاستثناء (بيع عقار لمشترٍ مؤهل للاستفادة من المسكن الأول).

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم احتساب الضريبة على المبلغ الذي يزيد على مليون ريال، وفي حال كانت قيمة العقار مليون ريال أو أقل لن تصدر فاتورة سداد ضريبة التصرفات العقاري، وبعد إتمام عملية تسجيل العقار سيتمكن البائع من الإفراغ لدى وزارة العدل بموجب رقم الطلب.