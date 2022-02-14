شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الرئاسى و"الأعلى للدولة" يؤكدان ضرورة دعم خارطة الطريق فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئاستا المجلس الرئاسى والأعلى للدولة الليبى، اليوم الإثنين، دعم خارطة الطريق والحفاظ على الزخم الشعبى لإجراء الانتخابات على أسس دستورية صحيحة لعبور المرحلة الانتقالية.

وقال المكتب الإعلامى للمجلس الرئاسى الليبى، فقد جرى خلال اللقاء الترحيب بالتقارب بين مجلسى النواب والدولة.

يأتى اللقاء على خلفية تصاعد الأزمة السياسية فى ليبيا بعدما قرر مجلس النواب، الخميس الماضى، تكليف باشاغا تشكيل حكومة جديدة فى غضون 15 يومًا، ورفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.