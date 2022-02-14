شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يهرب من المملكة بعد تسببه في وفاة ٣ من أسرة واحدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت قناة “الإخبارية” في تقرير لها عن واقعة إهمال طبي في مستشفى بالقويعية، أدى إلى وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة (شقيقتين وخالهما)، في أقل من 10 أيام، فيما غادر الطبيب المتسبب المملكة.

ونقلت القناة عن والدة “منيرة وشيخة” أن ابنتيها (44 عاماً و41 عاماً) وشقيقها توفوا نتيجة خطأ طبي بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

فيما قال فالح القحطاني زوج إحدى المتوفاة “منيرة” أن زوجته كانت سليمة ليس بها أي شيء ودخلت المستشفى كمرافقة مع أختها التي كانت مصابة بكورونا مع العلم أن ذلك ممنوع من وزارتي الداخلية والصحة.

وأضاف أنها توفت بملابسها، ما غيروها ولا حركوا شيء”.

وأضاف أن قيم وظائفها الصحية بدأت تنزل بعد إبرة التخدير من 98 ل 94 حتى نزلت إلى 2 ومن هنا لاحظ أن الوفاة غير طبيعية، وبعد وفاتها طالب بعمل إشاعة لها لمعرفة سبب الوفاة.

واختتم أن خال زوجته كان أيضاً بالعناية المركزة وتوفي أيضا ، فيما غادر الطبيب المتسبب في الواقعة المملكة بعد رفع قضية ضده.