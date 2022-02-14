شاهد.. أفعى تثير الذعر على طائرة ماليزية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

هبطت طائرة تابعة لشركة "إير إيجيا" اضطرارياً بعد اكتشاف أفعى تتنقل في سقفها، على ما أكدت الشركة الماليزية، الإثنين.



وانتشر مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية يظهر طيف أفعى تحرك ذيلها في داخل مساحة مغلقة مخصصة للإنارة في السقف.

هذه الحادثة التي وصفتها الشركة بأنها "استثنائية"، حدثت الأسبوع الماضي خلال رحلة تربط العاصمة كوالالمبور بمدينة تاواو على الساحل الشرقي من جزيرة بورنيو.

وبعد اكتشاف الأفعى، اتخذ قائد الطائرة "إجراءات ملائمة" وهبط في مدينة كوتشينج على بعد 900 كيلومتر إلى الغرب من تاواو، للسماح برش مبيدات للتخلص من الأفعى داخل الطائرة، وفق "إير إيجيا".

ونُقل الركاب بعدها عبر طائرة أخرى إلى وجهتهم النهائية.

وعلى الشبكات الاجتماعية، شبّه مستخدمون ما حصل في هذه الرحلة مع فيلم التشويق الأمريكي "سنايكس أون إيه بلاين" (2006) للمخرج ديفيد ريتشارد إيليس.