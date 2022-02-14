طرق دبي تنال جائزة عالمية عن أتمتة حلول الإجراءات الرقمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

فازت هيئة الطرق والمواصلات بالجائزة الفضية من جوائز «ستيفي العالمية» الرائدة في مجال تقدير وتكريم الإنجازات في قطاع الأعمال للهيئات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية والشركات والخدمات المتميزة على مستوى العالم، وقد حصلت الهيئة على هذه الجائزة في إطار تثمين جهودها النوعية، التي تبذلها في المجالات ذات الصلة بعملها.



ونالت الهيئة هذه الجائزة عن فئة المنتجات والخدمات الخاصة بحلول أتمتة الإجراءات الرقمية عن النظام الإلكتروني الخاص بالحصول على شهادات عدم الممانعة الخاصة بحرم الطريق. ويُعتَبَرُ النظام الجديد نظاماً فريداً من نوعه ويتكامل مع (25) دائرة ومؤسسة حكومية اتحادية ومحلية وشركات ومؤسسات خاصة تعملُ تحت مظلة واحدة.

وتعكس هذه الجائزة العالمية المرموقة من الفئة الفضية مساعي الهيئة للارتقاء بإنجازاتها التقنية المبتكرة ومنها التقنيات الرقمية والاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وفق أرقى الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.

ويوفر النظام الجديد للحصول على شهادات عدم الممانعة نافذة واحدة وهو نظام سهل الاستخدام ويوفر عنصر الوقت ويدعم التوجّه اللاورقي ويمتع النظام بقدرات وإمكانات أهلته لإجراء (80) ألف طلب بشكل رقمي بالكامل في العام 2020، الأمر الذي يجعل من رحلة الحصول على شهادات عدم الممانعة لقطاع الأعمال والشركاء الاستراتيجيين في إمارة دبي، تجربة تتسم بالسهولة والسرعة والكفاءة.

وتوضح الجائزة جهود الهيئة في تعزيز التطوّر التقني من خلال إطلاق وتنفيذ المشاريع المبتكرة في هذا المجال، كما تصف أيضا إمكانيتها في تطوير برامج ومبادرات تقنية فعّالة تحقق نتائج وإنجازات تَصُبُّ في مصلحة المتعاملين وتسعدهم سواء كانوا أفراداً أو مؤسساتٍ، بالإضافة إلى أنها تُظهر قدرة الهيئة على مواكبة التطور العالمي في المجالات التقنية، التي أصبحت وتيرتها متسارعة من خلال تنافس الشركات والمؤسسات العالمية على الابتكار لتقديم الأفضل والأكثر تقدّماً.