دراسة: تناول الوجبات السريعة يمكن أن يؤدي لفقدان البصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال تقرير جديد إن تناول الوجبات السريعة بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر.



وعلى عكس الأوجاع والآلام الروتينية في الجسم، نادرًا ما تنبهك عيناك إلى المشاكل الصحية، وهذا يجعل من الصعب توقغ فقدان البصر قبل فوات الأوان. ووفقًا للتقرير الذي نُشر في دورية حوليات الطب الباطني البريطانية، فإن إحدى الطرق التي يمكن أن تعرض صحة عينك للخطر هي اتباع نظام غذائي يعتمد على الوجبات السريعة.

ووفقاً للتقرير، أصيب مراهق بالعمى بعد سنوات من تناول الوجبات السريعة، ودفع هذا الاكتشاف أطباء العيون في بريستول للتحذير من مخاطر الوجبات السريعة بعد أن اعتننوا بالشاب الذي ساءت حالته تدريجياً إلى درجة العمى الذي لا يمكن إصلاحه.

وأبلغ باحثون من مستشفى بريستول للعيون، بريستول، المملكة المتحدة عن حالة مريض يبلغ من العمر 14 عامًا قام بزيارة طبيب عائلته لأول مرة وهو يشكو من التعب، وبصرف النظر عن وصفه بأنه "صعب الإرضاء"، كان لدى الصبي مؤشر كتلة جسم طبيعي ولم يتناول أي أدوية ضارة.

واعترف المراهق أنه منذ ترك المدرسة الابتدائية، عاش على نظام غذائي من البطاطس المقلية والبرينجلز والخبز الأبيض واللحوم المصنعة، وعلى الرغم من أن مؤشر كتلة الجسم لديه طبيعي ولم يتناول أي دواء، فقد وجدت الاختبارات أن الجسم يعاني من نقص في الفيتامينات مع انخفاض مستوى فيتامين ب 12 وفقر دم كبير في الخلايا، وهي حالة تؤدي إلى زيادة عدد خلايا الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي.

وتابع التقرير الطبي أنه نتيجة لذلك، تم إعطاؤه حقنة ب 12، وتناول المكملات الغذائية وتم إعطاؤه نصائح غذائية، لكنه لم يلتزم بالعلاج الموصى به. وبعد عام، عاد الشاب إلى المستشفى لأنه أصيب بفقدان السمع وضعف البصر، لكن الأطباء لم يتمكنوا من معرفة السبب. وقال التقرير إنه بحلول سن السابعة عشرة، أصبحت رؤية المريض أسوأ بشكل تدريجي، لدرجة العمى، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

واعترف الصبي أنه تجنب الأطعمة ذات القوام الصحي، وتناول نفس الأطعمة السريعة لأكثر من عقد، ومن خلال التحقيق في تغذية الصبي، وجد الأطباء نقصًا في فيتامين ب 12 وفيتامين د، وانخفاض كثافة المعادن في العظام، وانخفاض مستويات النحاس والسيلينيوم، ومستوى عالٍ من الزنك. وبحلول الوقت الذي تم فيه تشخيص حالته، كان المريض يعاني من ضعف دائم في الرؤية.

وحذر التقرير من أن الضرر البصري المرتبط بالتغذية يجب أن يأخذ في الاعتبار دائمًا من قبل الأطباء الذين يعثرون على أي مريض يعاني من أعراض بصرية غير مبررة، وقال التقرير إن "مخاطر تدهور صحة القلب والأوعية الدموية والسمنة والسرطان المرتبطة باستهلاك الوجبات السريعة معروفة جيداً، لكن سوء التغذية يمكن أن يلحق الضرر الدائم بالجهاز العصبي، وخاصة الرؤية".